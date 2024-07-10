Müsavat Dervişoğlu: Bozkurt Türklüğün sembolüdür, Merih Demiral'ı alnından öpüyorum

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. UEFA'nın futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezaya tepki gösteren Dervişoğlu, bozkurt işaretinin Türklüğün sembolü olduğunu iddia ederek "Merih Demiral'ı alnından öpüyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verilen cezayı eleştiren Dervişoğlu, "Bozkurt Türklüğün sembolüdür, Merih Demiral'ı alnından öpüyorum" dedi.

Konuşmasında devamla kadın cinayetlerine dikkati çeken Dervişoğlu, "Son 7 ayda 218 kadın cinayeti işlendi. Anayasa'yı delme manevralarından vazgeçin ve asıl sorunlar olan bu ülkenin can yakan sorunlarına odaklanın. Artık yeter kadınlarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Bu milletin kürsüsünden sesleniyorum; Gelin kadın cinayetlerini sonlandırmak için çalışalım, bu vahşete son verelim. Garabetlerinizden ve aymazlıklarınızdan yorulduk artık. Defolun gidin" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ İÇİN YIKIM PLANI 2008'DE BAŞLADI"

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, emekli aylıklarına yapılan zammın yurttaşla dalga geçmek anlamına geldiğini kaydetti.

Dervişoğlu, "AKP iktidarının söylediği ve yaptığı arasında her zaman olduğu gibi dağlar kadar fark var. AKP demek aldatmaca demektir, vatandaşa tuzak kurmak demektir. Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başlamıştır. 2008 yılında sözde reform denilen değişimle emekli maaşı hesaplama sistemi değişti. Değişim yapılmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerinde olacaktı" diye konuştu.