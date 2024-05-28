Müsavat Dervişoğlu: Bu rejim benden fazla Sayın Erdoğan'a külfet

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım" yorumunda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Habertürk’e konuşan Dervişoğlu, bir kez daha sistem eleştirisinde bulundu. Mevcut cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre hazırlandığını kaydeden Dervişoğlu, "Biz diyoruz ki, parlamenter sistem olmayacaksa bile bu sistemin onarılması lazım. Denetlenebilir, mekanizmaları işleyen bir sistem olmalı. Tüm muhalefetin beklentisi parlamenter sistemdi. Ancak seçimin üstünden bir yıl geçti sadece biz konuşuyoruz parlamenter sistemi" dedi.

“BU SİSTEM İLE DEVLET YÖNETİLMEZ”

Dervişoğlu mevcut sistemde ülkeyi yönetme imkanı olsa dahi bunu istemeyeceğini söyledi.

Dervişoğlu, "Anket yapalım yüzde 60-70 ile geliyor bile olsam bu sistem ile devlet yönetmek istemem. Bu sistem devlet yönetemez. Bu rejim benden fazla Sayın Erdoğan'a külfet. Alınan her karar Tayyip Bey'in üzerine atılıyor" diye konuştu.

“TEDBİR ALINMALI”

Dervişoğlu, ayrıca son günlerde gündemde olan sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeye ilişkin ise "Sokak hayvanları İnsan hayatını tehdit ediyorsa onlara karşı tedbir alınmalı. Sürüler halinde sokakta gezmelerinin önü kapatılmalı. Dünyadaki formüllerden bahsediliyor, onlar hayvan sayıları 300 bin 500 bin olan formüller. Biz de ise rakam bile bilinmiyor. Sokak hayvanı kavramı sadece Türkiye’de var" ifadelerini kullandı.