Müsavat Dervişoğlu: Bu ülkede tasarruf etmesi gereken tek kişi Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanında tasarruf istemek yerine halkın cebine göz diktiğini vurgulayan Dervişoğlu, normalleşme adı altında yapılan görüşmelerin de AKP iktidarının bu politikalarını meşrulaştırdığını savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Sözlerine, Diyarbakır-Mardin sınırında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 15 kişinin ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Dervişoğlu, yangına müdahale sırasında yaşanan ihmallerden bahsetti.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek sözlerine devam eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Milletimizin sırtına binerek, cebindekine ve boğazındakine göz dikerek ne hazineye gelir elde edebilirsiniz ne de kamuda tasarruf edebilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı makamı Mayıs 2024'te 1 milyar 158 milyon TL harcadı ama Şimşek'e göre tasarruf edilecekse gözünü diktiği yer vatandaşın sırtıdır. Bu ülkede tasarruf etmesi gereken tek kişi Erdoğan'dır."

Dervişoğlu, Bakan Şimşek'e şu 4 soruyu yöneltti:

"Yurt dışına çıkış harcını, neredeyse yurt dışına gidiş-geliş uçak biletine ş değer hale getiren bu düzenleme ile elde edileceği varsayılan 12.5 milyar TL nerede kullanılacaktır? Emekliye, işsizlere yani milletimize mi harcanacaktır? Yoksa doymak bilmeyen yandaşlarınıza mı dağıtılacaktır?



İddia ettiğiniz 12.5 milyar TL sizin için önemli bir gelir ise, 2023 yılında affedilen

188 milyar TL tutarındaki 'Yatırım fonu ortaklıkları kazanç vergisi' ile, ve yine affedilen 119 milyar TL tutarındaki 'Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası gelir vergisini' nasıl açıklayacaksınız?



Vergi sisteminde adaletli davranmayarak, acımasızca daha çok vergi koyarak,

milletimizin iliklerine kadar yaşadığı ekonomik krizi nasıl sona erdirmeyi planlıyorsunuz?

Pasaport harç bedeli ve defter bedeli adı altında alınan ücretlerin karşılığında,

bu ülke pasaportuna nasıl hizmet ediyorsunuz da bir de yurt dışı çıkış bedeli diye

'Köprüyü geçen mi, geçmeyen mi?' misali 'Deli dumrul vergisi' istiyorsunuz?"

"İKTİDAR, HER EMEKLİYE 96 BİN TL BORÇLU"

Emekli maaşlarının iyileştirilmesini de savunan Dervişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Anayasanın 10. maddesine göre, herkes ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hükümet ve Cumhurbaşkanı, Temmuz 2023'te emeklilere yönelik aldığı kararla anayasayı çiğnemiştir. Bir yıldır emeklilerimizin yasal alacakları ertelenmiş ve kendileriyle alay edilmiştir. Hükümet her emekliye geçen 1 yıl için 96 bin 824 TL borçludur. Ayrıca temmuz ayından itibaren 8 bin 77 TL refah payı vermek zorundadır."

'NORMALLEŞME' TEPKİSİ

Normalleşme adı altında CHP ve AKP arasında yapılan görüşmelere de tepki gösteren Dervişoğlu, "Sözde yeni anayasa, normalleşme ve yumuşama turları, günahkar ve riyakar iktidarın bir kere daha meşrulaştırılması, onun gafletine ortak çıkılması değil, bu ülkenin ve devletin kimin olduğunun gösterilmesi gerekmektedir. Sığınmacı ve kaçak sorunu gerçek bir beka meselesidir" diye konuştu.

"AV OLDUNUZ"

Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, 'Milli benliğini unutmuş bir iktidar, başka milletlerin iktidarlarına ancak yem olur'. Bir zamanlar, demokrasi trenine indi-bindi yaparak ava gideceğini sanan Erdoğan ve saray rejimi 22 yıllık iktidarın sonunda dünya milletlerinin kendi stratejik çıkarlarını önemsedikleri satranç tahtasında zavallı bir av haline gelmiştir. Ey muktedirler, gaflet uykunuzdan uyanın artık. Av oldunuz."