Müsavat Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının gündemde olduğunu söyledi.

Erken genel seçim tartışmalarına dair konuşan Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmaması gerektiğini savundu.

"Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar" diyen Dervişoğlu, "Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Armağan Çağlayan'ın Sorgusuz Sualsiz programında konuştu.

Kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Yarınlarda ne olacağı belli değil. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU: ERDOĞAN ADAY OLAMAYACAK BİR İSİM

İYİ Parti Genel Başkanı şunları söyledi:

"Kimler birbiriyle yarıştırılıyor bakmak lazım. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil. Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil.

"ADAY ÇIKARABİLİRİZ"