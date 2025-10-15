Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti'yi hedef aldı, MHP'ye dokundurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, konuşmasına, "Son iki yıldır bir soykırıma şahit olduk. Gazze Şeridi'nin yüzde 95'i yerle yeksan edildi. Yetmedi bombalardan kurtulan insanlar, çocuklar açlıktan öldüler. Şimdi takvimde Gazze'nin yeniden inşası, oluşacak ranttan pay almanın zamanı başlıyor. Savaşın mimarları şimdilik soykırıma ara verdiler" ifadeleriyle başladı.

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Bugün bir parmak çıklatmasıyla bir araya gelen, kameralara poz vererek bir savaşı daha durdurduk diye övünebilirler. Madem ki bir araya gelip savaşı durdurabiliyorken neden bir araya gelmediniz. Olan; Büyük Orta Doğu projesinin yeni ilanından ibarettir. Emperyalizm sona ermez yalnızca şekil değiştirir.

İktidara diyeceğim şudur; bir kez daha bu milleti ne meşgul edin ne de zararı uğratın. Artık akıllanın da her şeye Türk milletinin gözüyle bakın.

"MEHMET ŞİMŞEK'E TAVSİVEM KOVULMADAN İSTİFA ETMESİDİR"

Geçtiğimiz haftada açıklanmasının üzerinden daha bir ay dahi geçmeden Orta Vadeli Plan'a değinmiştik. Milletimizin altında inim inim inlediği enflasyon kadar üreticilerin içine hapsedildiği açmaz da çözüme kavuşturulmadı. Memleketin insanıyla, emekçisiyle bağları tamamen kopmuştur. Bu güne kadar tutmamış olan plan ve programlarının bundan sonra da tutacağı yoktur. Mehmet Şimşek'e tavsivem kovulmadan istifa etmesidir.

Bu ülkede güven bitti, umut tükendi. Tüm bunlar korkuyu besliyor. Büyük çürümenin acı sonuçlarına mahkum ediliyoruz. Geçtiğimiz ay İzmir Balçova'da karakola silahla saldıran kişi 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. İnternette silah alırken İranlı biri yönlendirmiş. Sen devlet olarak o çocukları yönlendiremiyorsun. Ama elin İranlısı senin evlatlarını kirli ağına düşürebiliyor. Çünkü sen başkasının hesaplarıyla meşgulsün.

Devlet büyükleriyle fotoğrafları suç şebekelerinin karargahlarının duvarlarını süslediği bir ülkede, şucu kötü bir istisna olmaktran çıkartıp makbul ve meşruymuş gibi bu iktidar yükselmiştir. Bazı çevrelere adeta suç işleme imtiyazı tanımıştır. Dosyası suç ansiklopedisine dönmüş nice caniyi salıvermiş, yerlerine akademisyen, yazar, gazeteci, belediye başkanı; size itiraz eden kim varsa cezaevlerine koydunuz. Şimdi zehirli meyvelerini topluyoruz.

Hala komisyonculuk oynuyor, Saray'dan arta kalırsa diye kırıntı bekliyorlar. İmralı canisi silah bırakacak dedi diye kendilerini kandırıyorlar. Buna Türk milletini de ikna etmeye çalışıyorlar. O terör şımarıkları da terörist başı medyadan rahatsız oluyormuş diye gazetecileri aba altından tehdit ediyorlar.

DEM PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Bugün kendilerini savundukları noktada sorsanız uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için kazandık diyecekler nerdeyse. Sanki hiç teröre bulaşmamışlar, 50 bin insanımızı katiline kurucu önder derken hiç utanma belirtisi göstermeden bunları söylemeyi barış için bu ülke için mücadele ettiklerini söylüyorlar. Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısın, en az onlar kadar alçaksınız. Böylesine arsız ve yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, ikameti Kandil, pusulası da İmralı'dır bu alçakların.

Dün Meclis'te yaşananlar Grup Başkanveli'miz Turhan Çömez, İmralı'daki alçak teröristten mesaj getiren Pervin Buldan'a hatırlatmada bulundu. Dediki 'Siz Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyorsunuz. 50 bin kişinin katili alçak Öcalan'ın mesajını taşımak sizin haddiniz değildir.' Bu haklı uyarının sebebini biliyorsunuz. Terörist Öcalan medyanın dilindne rahatsızmış. Medya bizi hiç göstermiyor, biz hiç rahatsızlığımızı dile getirdik mi? Ama biz demokrasiyi savunuyoruz. Ama onlar her zaman olduğu gibi yine hükümete sığınıyorlar. Kimin kimle ortak olduğu bellidir."