Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti ziyaretine kapıyı kapattı: Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi

DEM Parti heyeti, İmralı Adası'na giderek PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



DEM Parti heyetinin temasları, önümüzdeki hafta AKP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile sürecekken İYİ Parti'den açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyeti ile görüşmeyeceklerini açıkladı.

"MÜZAKERE EDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ OLAMAZ"

"İYİ Parti olarak bizim "Cumhuriyet düşmanlarıyla" müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, iktidarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli ve iktidarı eleştiren Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Bahçeli ve Erdoğan’ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği “yeni paradigma” tam olarak budur. İktidarın kendisini devlete izafe etmesi, kendisini devletin bütünü zannetmesi, bu ihaneti bir devlet projesi diye dayatması, bu ithal senaryonun “nesebi gayrı sahihliğini” ortadan kaldırmaz. Unutulmamalıdır ki Türklük; dün olduğu gibi bugün de kendini devlet zannedenlerden büyüktür" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, "Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.