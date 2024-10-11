Müsavat Dervişoğlu: "DEM’e uzatılan elin asıl sahibi Erdoğan’dır”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkez binasındaki makamında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenirken Dervişoğlu'na, TBMM'nin yeni yasama yılının ilk oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleriyle tokalaşması ve yeni bir çözüm süreci başlayabileceğine yönelik iddialar soruldu.

"ELİN ASIL SAHİBİ ERDOĞAN'DIR"

DEM Parti'ye el uzatan asıl kişinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu öne süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Konuyla alakalı rivayetler muhtelif, önümüze müspet veriler ve açıklamalar gelmeden bir değerlendirmede bulunmayı yerinde görmüyorum. Ama Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM’e uzatılmış bir eli var. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk defa yaşanmış bir sahne değil. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Ama burada enteresan şey şu; Sayın Bahçeli, Tayyip Bey’in konuşmasından etkilenip durumdan vazife çıkarmak suretiyle o el sıkma olayını yaşadığını ifade etti. Benim tarafımdan bakıldığında, DEM’e uzatılmış el belki Devlet Bahçeli tarafından uzatılmıştır ama o elin asıl sahibi Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

“BU SPEKÜLASYONUN ALETİ OLMAK İSTEMİYORUM”

Olası çözüm süreci iddialarına ilişkin afaki yorumlarda bulunmak istemediğini söyleyen Dervişoğlu, “O söyledikleriniz sosyal medyada, gazete sayfalarında ve televizyon yorumlarında tartışılıyor. Resmi bir açıklama olmadığı müddetçe bu spekülasyonun aleti olmak istemiyorum. Ama değerlendirmemizi de yapıyoruz tabii” diyerek toplantıyı sonlandırdı.