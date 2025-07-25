Müsavat Dervişoğlu, emekli Tümgeneral Kılıç'ı Başdanışmanlık görevine getirdi

Müsavat Dervişoğlu, emekli Tümgeneral Kılıç'ı Başdanışmanlık görevine getirdi.

Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından, Milli Güvenlik Politikaları Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Milletimizin ve devletimizin menfaatleri doğrultusunda, görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağımı kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadesini kullandı.