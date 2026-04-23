Müsavat Dervişoğlu: Evlatlarımız geleceksizlik sarmalında

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bir daha hiçbir anne ve baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin, bir daha hiçbir şehir çocuklarının yaşadığı felaketlerle anılmasın, bir daha hiçbir 23 Nisan'a mahcubiyetin gölgesi düşmesin" dedi.

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nun, TBMM'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan'a okul saldırılarının yaşattığı acıyla girdiklerini söyledi.

Okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin, sosyal medya yasağının, okul girişlerine turnike yerleştirmenin bu tür olayların yaşanmasını engellemede hiçbir işe yaramayacağını kaydeden Dervişoğlu, "Çünkü çocuklarımızın okullarına korku ve endişe içerisinde gidiyor olması yalnızca bu saldırılardan ibaret değildir. Evlatlarımız, bir geleceksizlik sarmalındadır, belirsizlik kuşatmasındadır. Çocuklarımız göz göre göre değersizleşmektedir" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN İSTİKBALİ GÖLGELENMİŞTİR"

Dervişoğlu, bugün milli egemenliğin de çocuklarla aynı durumda olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza nasıl bakıyorsak işte bu kutlu çatıya da aslında öyle bakıyoruz, çocuklarımız nelerden mahrumlarsa Meclisimiz de aynısından mahrumdur, millet iradesi nasıl gölgelenmişse çocuklarımızın istikbali de öyle gölgelenmiştir, hiç kimse de bu sorumluluktan münezzeh değildir. 'Dünyada da benzer olaylar oluyor' diye bahaneler üretebiliriz, kendimizi sabahtan akşama kadar kandırmaya çalışabiliriz ama netice asla değişmez. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin hayallerinin, umutlarının, heyecanlarının, refah, adalet ve huzur taleplerinin iktidar oylarıyla reddedildiği bir tören alanına dönüştürülmüştür. 23 Nisan'ın ruhu buna razı değildir, Gazi Meclisin hatırası buna razı değildir, bu milletin evlatları da emin olun ki bu olup bitenlerden razı değildirler."

"İKTİDAR HANGİ MEFHUMU ANDIYSA YOK ETMİŞ"

Çocukken bayramlarda kendisini hep değerli hissettiğini, okul bahçesinde, resmi geçitlerde marş söylerken bayrağın, şiirlerin, sözlerin bir parçası olarak gördüğünü aktaran Dervişoğlu, bugün kendisinin ve milletin yaşadıklarının hayallerden ve ülkü birliğinden uzak olduğunu söyledi.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, "Bu yarım asrın tam yarısında, Türkiye'yi tek başına bir iktidar yönetmiş. 'Milli ve manevi değerlerimiz, milli irade, aile, kalkınma ve adalet' demiş. Hangi mefhumu andıysa ya sakatlamış ya hasta etmiş, hatta yok etmiş" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, disiplinle sevginin, bilimle kültürün, düzenle özgürlüğün, eşitlikle adaletin bir arada mümkün olabileceğine inandıklarını, kendilerini daha iyiye layık gördüklerini, bu sebeple Türk milletinin kendisine kati bir yön tayin ettiğini, o yönün adının da Cumhuriyet olduğunu vurguladı.

"BU MECLİSİ YENİDEN MİLLETİN SESİ KILMAK YEGANE TEMENNİMİZDİR"

Egemenliğin "millet adına sorumluluk almak" anlamına geldiğini belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin ile sevginin, bilim ve kültürün, düzen ile özgürlüğün, eşitlik ile adaletin bir arada mümkün olabileceğine inanırız. Kendimizi daha iyiye layık görürüz. Bu sebeple Türk milleti kendisine kati bir yön tayin etmiştir ki o yönün adı 'Cumhuriyet'tir. Bugün 106 yaşındaki bu çatıyı yeniden güçlü kılmak zorunda kaldığımız için aslına bakarsanız hicap, çocukluğumdan beri bana öğretilenlere sadık kaldığım içinse gurur duyuyorum. Bu Meclisi yeniden milletin sesinin, milletin aklının ve vicdanının, en önemlisi de kudretinin merkezi kılmak bizim yegane temennimiz ve mücadelemizdir. Bir daha hiçbir anne ve baba çocuğunu okula korkuyla göndermesin, bir daha hiçbir şehir çocuklarının yaşadığı felaketlerle anılmasın, bir daha hiçbir 23 Nisan'a mahcubiyetin gölgesi düşmesin. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu Meclisi kuran iradeyi, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."