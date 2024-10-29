Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta urgan fırlattığı Devlet Bahçeli ile tokalaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Burada düzenlenen törenin ardından İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun, yanına giderek Devlet Bahçeli ile tokalaşması dikkat çekti.

Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta urgan fırlattığı Devlet Bahçeli ile tokalaştıhttps://t.co/M2aE8uJlKx pic.twitter.com/dFctblKlWE — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 29, 2024

DERVİŞOĞLU URGAN FIRLATMIŞ BAHÇELİ ODASINA ASMIŞTI

Dervişoğlu, Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı sert sözlerle eleştirmiş, konuşma yaptığı kürsüden urgan fırlatmıştı.

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli ise Dervişoğlu'nun attığı urganı, İYİ Parti logosunun bulunduğu bir torbayla beraber odasına asıp yanında fotoğraf çektirmişti.