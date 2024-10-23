Müsavat Dervişoğlu gönderdi, Bahçeli urgana İYİ Parti’yi astı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugünkü grup toplantısında attığı urganı, İYİ Parti logosunun bulunduğu bir torbayla beraber odasına asıp yanında fotoğraf çektirdi.

Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'ye gelerek örgütünü lağvettiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, bugünkü grup toplantısı konuşmasında idam ipi sallamıştı.

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ip attığını belirterek, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin talebi üzerine söz konusu ip, İYİ Parti tarafından MHP liderine gönderilmişti.