Müsavat Dervişoğlu: İktidar ve ortakları ihanet içindedir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK'nin silah bırakma ve kendini feshetmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Örgütün bitirilme noktasına getirildiğini savunan Dervişoğlu, iktidar ve ortaklarının ihanet içinde olduklarını söyledi.

Dervişoğlu, "Bitirilme noktasına gelen terör örgütü, maalesef iktidar ve yerel ortaklarının ömür boyu başkanlık ve siyasi hesapları, küresel ortaklarının talimatları ve stratejileri ile PKK terör örgütü olmayan bir savaşın galibi, olmayan bir barışın aktörü haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dikkat etmek ve müdahalede bulunmak zorunda olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Hükümete soruyoruz; Kamışlı'da ilan edilen özerk yapı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devleti yöneten iktidar ve ortakları için de bunun adı artık açıkça ihanettir. Bitirilme noktasına gelen terör örgütü, maalesef iktidar ve yerel ortaklarının ömür boyu başkanlık ve siyasi hesapları, küresel ortaklarının talimatları ve stratejileri ile PKK terör örgütü olmayan bir savaşın galibi, olmayan bir barışın aktörü haline getirilmiştir.

PKK hedef ve amaçlarından geri adım atmamıştır. Terör örgütüne Lozan'ın hangi maddesiyle söz verildi? İktidar ve ortakları ihanet içindedir. Terör örgütü zafer ilan ediyor, izin verilemez.

Geldiğimiz noktada uyanık olmak ve özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere dikkat etmek ve müdahalede bulunmak zorundayız. Hükümete soruyoruz; Kamışlı'da ilan edilen özerk yapı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Terör örgütünün açıklamasını kabul eden kim varsa tarih ve millet önünde hesap verecektir."