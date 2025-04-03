Müsavat Dervişoğlu İmamoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret eden Dervişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransız Devrimi'nin önemli anlarında biri olan Bastille Hapishanesi Baskını'ndan örnek veren Dervişoğlu, Bastille Hapishanesi'nin monarşiyi temsil ettiğini hatırlataraj, Silivri'deki cezaevinin de tek adamlığın sembolü haline geldiğine dikkat çekti.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ekrem beyi ziyaret ettim. Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı ne Silivri’de tutuklu olurdu ne de diplomasının iptal edilmesi aymazlığı yaşanırdı. Keza Ümit Özdağ. O da vermiş olduğu siyasi mücadele sebebiyle Silivri’de rehin alınmıştır.

Bastille Hapishanesi, mutlak monarşinin en önemli sembolüdür. Bastille Hapishanesi Baskını’nda 7 hükümlü kurtarılmıştır ama Bastille Baskını tarihe monarşinin yıkılması olarak geçmiştir. Dolayısıyla bugün Silivri’de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi’ne benzetiyorum. Nasıl Bastille Hapishanesi monarşinin sembolüyse, bugün de Silivri tek adamlığın ve otoriterliğin sembolü haline gelmiştir."

Ayrıntılar geliyor...