Müsavat Dervişoğlu: İran savaşının Türkiye açısından başka boyutları var

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dış politkaya yönelik mesajlar veren Dervişoğlu, Türkiye'nin görevinin bölgedeki yangına taraf olmama çağrısı yaptı. Türkiye'nin bir dış fırtınaya, içeride pusulası bulanıklaştırılmış hâlde girdiğini kaydeden Dervişoğlu, iktidar blokunun da kendi aralarında bir görüş ayrılığı içerisinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı siyasi krizlerden yarar devşirmek isteyenler olduğunu, Türkiye'yi bölgesel savaşın tarafı yapmak isteyenler olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Bunların hiçbirinde vatan sevgisi yoktur, sevdaları koltukları üzerinedir" diye konuştu.

"BİR GRUP ETNİK SAPLANTILI ŞIMARIK DEVLETE KAFA TUTUYOR"

Abdullah Öcalan'a resmi statü verilmesi için hesaplar yapıldığını söyleyen Dervişoğlu, bu durumu "bir akıl tutulması, güvenlik zaafı" olarak nitelendirdi.

DEM Parti'li Sırrı Sakık'ın Bursa'daki Newroz kutlamalarında kullandığı ifadelere sert sözlerle tepki gösteren Dervişoğlu, ''Bir grup etnik saplantılı şımarık adeta devlete kafa tutuyor, eli kanlı katili övüyor. 'Bursa'yı Amed'e çevirdiniz' diyor. Provokatif aymaza bak. Sıfatı Meclis Başkanı olan zat da 'Bu süreç başarısız olursa Türkiye'de sivil siyaset bunun altında kalır' diyor. Şu laflara bakar mısınız. Efendi sen Türkiye'yi darbe ile mi tehdit ediyorsun. Süreciniz batsın sizin hainliğiniz batsın" diye konuştu.

"BU ÜLKEDE TÜRK SORUNU VAR"

İktidar politikalarını eleştiren Dervişoğlu, " Varsa yoksa bir teröristin özgürlüğü, terör örgütü yöneticilerin topluma entegrasyonu. Konuştukları bu… 24 yıllık iktidarları boyunca, iki defa büyük proje diye, milletin önüne bunu koydular. Kimse alınmasın, bu ülkede vatandaşlık sorunu var, Cumhuriyet mefhumuna düşmanlık güdenlerin, ağacıların, beycilerin, biatçıların, örgütçülerin, türlü biçimlerde yol açtığı bir yurttaşlık sorunu var, aslına bakarsanız bu ülkede Türk sorunu var" dedi.

İktidara seslenen Dervişoğlu, "Suriye'de Öcalan'ı dinlemeyen Kürtler İran'da mı dinleyecekler? Böyle bir hayalle Türkiye'nin güvenlik politikası inşa edilebilir mi? İranın iç savaşa sürüklenme ihtimali var ise Türkiye bunun için hangi tedbirleri almaktadır?" diye sordu.

"İHANET SÜRECİ SONA ERMELİ"

"Bugün sürdürülen ihanet süreci Türkiye'nin elini mi güçlendirecek yoksa daha kırılgan hale mi getirecektir?" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, bu sürece son verilmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti lideri İran savaşının yalnızca güvenlik başlığı altında ele alınacak bir mesele olmadığını vurguladı. Dervişoğlu, "Savaşın Türkiye açısından başka boyutları var. Mesela Körfez ülkeleri ile kurduğumuz dayanışma süreci nasıl etkilenecektir, Türkiye bölgesel dengeyi mi ticari ilikişeri mi iç güvenliği mi sağlayacaktır?" şeklinde konuştu.

Devamla yargı bağımsızlığına yönelik mesajlar veren Dervişoğlu, "Türkiye hukuk devleti kimliğine geri dönmelidir" dedi.

