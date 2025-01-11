Müsavat Dervişoğlu: Kılıç hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kocaeli Kültür Merkezi'nde İYİ Parti Yerel Yönetimler Buluşması’nda konuştu.

Türkiye’nin Suriye'de yaşanan gelişmeler ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın affıyla beraber yeni açılım süreci türünden yeni macera senaryolarıyla meşgul edilmek istendiğini öne süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Toptancı bir tarih şuuruyla ve fikri takip ışığının götürdüğü yeri, başladığımız yerden bulunduğumuz yere kadar doğru analiz ettiğimizde hangi senaryonun arkasında hangi melun elin bulunduğunu tespit etmekte zorlanmazsınız. Beni işte onun için sevmiyorlar. İYİ Partilileri onun için istemiyorlar. Benden ve İYİ Partililerden onun için korkuyorlar. Dünden bugüne yaşanmış ne varsa hiçbir şey saklamadan cesaretle milletle paylaşacağımızdan endişe ettikleri için bize saldırıyorlar zaten. Buyursunlar başımın üstünde yerleri var, benim nefsim ayağımın altında, sizin idealleriniz başımın üstündedir.”

"KILIÇ HAKKIMIZIN İCAPLARINI YERİNE GETİRİRİZ"

Dervişoğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin 'iki devletli bir çözümü' masaya getirmesi halinde alacakları tavrı şu cümlelerle açıkladı:

"Mavi gözlü sarı saçlı bir bozkurt çıktı Dünya Savaşı'nın sonuçlarını bile kabul etmediğini Türkiye’nin bir kurtuluş mücadelesi vermek mecburiyetinde olduğunu ifade etti. İşte biz bugün o noktadayız. Bizi yönetenler hangi teslimiyet içerisinde olurlarsa olsunlar önümüze koyacakları sonuçları asla ve kata kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu büyük milleti böldürtmeyeceğiz. Bu vatan topraklarından bir çakıl taşı vermeyeceğiz. 2 devlet isteyecekler biliyoruz, 2 dil isteyecekler biliyoruz, 2 bayrak isteyecekler biliyoruz. 2 dil, 2 bayrak 2 devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. Kılıça hakkımız neyse onun icaplarını yerine getiririz."

“EVET OYU VERMEYECEĞİZ”

Abdullah Öcalan ile görüşmelerle birlikte Türkiye’nin gündemine yeni bir anayasa değişikliği ve af tasarısı getirilmek istendiğini belirten Dervişoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu anayasa değişikliğiyle tek adam rejimini tahkim edip Recep Tayyip Erdoğan’ı da emri hak vaki oluncaya kadar Cumhurbaşkanı yapmayı planlıyorlar. Buradan ilan ediyorum: İYİ Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ı dolayısıyla tek adamlığı tahkim edecek hiçbir anayasa değişikliğine asla ve kata izin vermeyecektir. Dost düşman herkes bunu bilmelidir. Abdullah Öcalan’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne getirip konuşturmak isteyenler var bunun yapılabilmesi için Abdullah Öcalan’ın önce cezaevinden serbest bırakılması lazımdır. Bunun da yine gerçekleşmesi için bir genel affın planlanmış olması muhtemeldir. Bu genel af sadece Abdullah Öcalan’ı cezaevinden çıkarmak için değil, cezaevinde yatması bu iktidar için sıkıntı yaratacak başka başka grupları ve insanlar da var. Ben kader kurbanlarının zindanlarda çürümesini istemiyorum. Ama hainlerin ve katillerin cezaevinden çıkarılmasını temin edecek hiçbir anayasal ve yasal düzenlemeye İYİ Parti olarak evet oyu vermeyeceğiz. Sonuna kadar da karşı duracağız.”

BAHÇELİ İLE POLEMİK

Son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaşanan gelişmelere son kez değineceğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi: