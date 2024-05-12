Müsavat Dervişoğlu: Kimse Ülkü Ocaklarını töhmet altında bırakmasın

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine ilişkin değerlendirmesinde “Kimse Ülkü Ocaklarını töhmet altında bırakmasın” dedi.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin iddianameye ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Ülkü Ocakları’nın töhmet altında bırakılmaması” gerektiğini savundu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Dervişoğlu, Sinan Ateş davasının iddianamesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu şunları söyledi:

“Ciddi bir soruşturma yapılmamış. Suçluların himaye edildiğini gerçeğiyle buluştum. Benim gözümde o bir hukuki metin değil, hukuk tarihimizin çamurudur.

Belki bir dönem adaletin tecelli etmesini engelleyebilirler ama kimse adaletten kaçamaz. Bunlar bırakın millete, adalet heykeline bile hesap veremez. Bunlar hukukçu değil.

Adalet müessesesinin zedelendiği yerde toplumda zedelenmemiş müessese kalmaz. Siyaset de bundan nasibini alır. Onun için hatır senedi benzetmesi yaptım. Birilerinin hatırına istinaden tanzim edilmiş bir iddianame.

Mahkemeden iddianameyi reddetmesini bekliyorduk. Hiçbir mahkeme onu kabul edemezdi. Siyasi gerekçeler ve buyurmalarla iddianamenin kabulü gerektiğini söyleyenler vardı. Hakimlere talimat vermek noktasına iş gelmişse adalet çürümüş demektir.”

“KATİL’E ADAMI NİYE ÖLDÜRDÜN DİYE SORMAZLAR MI?”

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in ifadelerinin iddianamede yer almadığını hatırlatan Dervişoğlu, “Azmettiriciler himaye edilmiş. Cinayet neden işlendi sorusunun cevabı yok. Katile ‘Adamı niye öldürdün?’ diye sormazlar mı? O bile yok. Doğrudan hatır senedi” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ÜLKÜ OCAKLIYI BİR TORBACI ÖLDÜREMEZ”

12 Eylül öncesinde Ülkücü Hareket içerisinde bu tarz eylemlerin bulunmadığını savunan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Sanki bir akademisyen ölmüş. Bu akademisyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı sıfatı taşıyor. Ama adi bir cinayet hissiyatı oluşturulmaya çalışıldı. İddianamede Ateş’in Ülkü Ocakları Başkanı olduğundan bahsedilmiyor. Bir kesim tarafından sanki tatbikat zayiatıymış gibi değerlendiriliyor. Bu kabul edilebilir değil. Hiçbir vicdan kabul edemez. 12 Eylül’den önce böyle şeyler olur muydu? Aklından bile geçiremez kimse. Ben Ateş’le mevkidaşım. Biz Ülkü Ocakları genel başkanları kendi aramızda birbirimizle ilgili olumsuz beyanda bulunmayız. Bırakın böyle bir şeyi akıldan geçirmeyi... Bu ocak aklıyla olan iş değil. Kimse Ülkü Ocaklarını töhmet altında bırakmasın. Burası birçok arkadaşımızın yetiştiği yer. Hiçbir Ülkü Ocaklıyı bir torbacı öldüremez.”