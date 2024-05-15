Müsavat Dervişoğlu Mehmet Şimşek'e seslendi: Tasarruf paketine Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları dahil midir?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek "Tasarruf paketine Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları dahil midir?" diye sordu. Dervişoğlu, yeni anayasa çalışmaları konusunda ise "Hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız" sözlerini tekrarladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde açıklanan "Kamuda Tasarruf Paketi"ne tepki gösterdi.

Partisinin haftalık grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi.

"Cumhurbaşkanının kullandığı araçların toplam maliyeti nedir?" diye soran İYİ Parti Genel Başkanı, "Tasarruf konusunda ciddiyseniz, önce kamuda israf ile sembolleşmiş, günlük harcaması 20 milyonun üzerine çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bütçesini sınırlayın" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, AKP'nin gündemindeki yeni anayasa çalışmalarına destek olmayacaklarına ilişkin sözlerini tekrarlayarak "Miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız" diye konuştu.

Dervişoğlu grup toplantısında şunları söyledi:

"DEZENFORMASYON AK PARTİ’NİN TEKELLEŞTİRMEK İSTEDİĞİ BİR ALANDIR"

"İYİ Parti'nin, Türkiye’nin gündemine dayatılan, yeni anayasa ile ilgili duruşu son derece açıktır. Biz artık miadı dolmuş bu hükümete can suyu olacak ve tek adam rejimini tahkim edecek her türlü anayasa değişikliğinin karşısında duracağız.

Sayın Erdoğan istediği için 2010 yılında anayasa değişikliği yapıldı. Hükumet 'yetmez ama evetçilerle' birlikte gerçekleşen o anayasa değişikliğiyle Türk yargısını FETÖ’ye teslim etti. Sayın Erdoğan’ın şahsi siyasi kariyeri öyle gerektirdiği için, 2017 yılında bir anayasa değişikliği daha yapıldı.

Ve tek adam rejiminin anayasal çerçevesi olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’nin ve Türk milletinin başına bela edildi. Şimdi 2024 yılında, Sayın Erdoğan bir kez daha öyle istiyor diye, bir kez daha aday olabilsin diye tek adam rejiminin raf ömrünü uzatacak hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceğiz.

Uluslararası platformlarda neredeyse devlet adına hareket ederse, biz de bunu sorgularsak yasa kimin lehine işleyecek?

Siz mi bu ülkeye normalleşme getireceksiniz? Siz mi sivil anayasa yapacaksınız? Adalet duygusunu ne hale getirdiğinize bir bakın. Daha Yargıtay kendisine bir başkan seçmekte zorlanıyor.

Bu kanun teklifi devlet güvenliğine yönelik olarak hazırlanmış bir kanun teklifi değildir. Bu otoriter girişimle Türkiye’nin yakıcı gerçeklerinin dile getirilmesi kolaylıkla etki ajanlığı olarak nitelendirilebilecektir.

Dezenformasyonla mücadele etmek için bu yasayı istediklerini söylüyorlar. Hiç boş yere yalan söylemeyin dezenformasyon AK Parti’nin engellemek istediği değil, tekelleştirmek istediği bir alandır. Çünkü bu iktidarın varlık sebebi dezenformasyondur.

KAMUDA TASARRUF TEPKİSİ

Değerli dava arkadaşlarım biliyorsunuz iktidar, nihayet işlerin kötüye gittiğini itiraf ederek, Orta Vadeli Program kapsamında, bir tasarruf tedbirleri paketi açıkladı. Bakın size bir hatırlatma daha yapayım. AK Parti iktidarlarında ne zaman bir anayasa konusu açılsa, peşi sıra ne gelir biliyor musunuz? Tasarruf tedbirleri. Her değişiklikle artan şatafatlarını perdelemek için, anayasa tartışması başladığında, hemen tasarruf tedbirlerini gündeme getirirler. İnanmıyorsanız arşivlere girin bakın. Her defasında aynı numaraya başvurdular. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi.



Tasarruf tedbirleri uygulanacakmış. Kamudaki istihdamı ve araç sayısını azaltacaklarmış. Etkinliklere ara vereceklermiş.

MEHMET ŞİMŞEK'E SESLENDİ



Kamuda gereksiz harcamanın boyutları ne düzeydedir?

Cumhurbaşkanının kullandığı araçların toplam maliyeti nedir?

Söylediğiniz tasarruf paketine Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları dahil midir? Yoksa Cumhurbaşkanı, tasarruf genelgesinde muaf mı tutulmaktadır?

Tasarruf konusunda ciddiyseniz, önce kamuda israf ile sembolleşmiş, günlük harcaması 20 milyonun üzerine çıkmış olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bütçesini sınırlayın.

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