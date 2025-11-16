Müsavat Dervişoğlu: Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kongresi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

İYİ Partinin kurumsal kimliğine karşı bir saldırı yapıldığını öne süren Dervişoğlu, "18 ay öncesinden bahsediyorum, onlar için Türkiye'de, İstanbul'da İYİ Parti bitmişti. Şimdi gelsinler bu salonda İYİ Parti'nin ne olduğunu, İstanbul'un ne olduğunu görsünler. İstifalar yaşandı, sosyal medya üzerinden birtakım saldırılar planlandı. Şimdi netice, İYİ Parti'nin köklerine inanmayanların ortaya koyduğu stratejilerin iflası. İYİ Parti son kaledir, kazılmış son müdafaa siperidir, o sebeple saldırıya uğramıştır" diye konuştu.

İstifalarla muhatap kılındıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Partimizin, 44 milletvekiliyle geldiği Parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti. Bir tanesini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım çünkü siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır" ifadelerini kullandı.

AKŞENER MESAJI

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili mesaj veren Dervişoğlu, "Çok da iyi bir sosyal medya izleyicisi değilim ama orada tartışmaların hangi boyutlara taşındığını görüyorum. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener'le arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin" dedi.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bu kongrenin uhuletle suhuletle akılla nihayete ermesi ve buradan çıkacak olan kadroların ayrışmadan İstanbul'u yönetme iradesi sergilemesi önemlidir. Bu tartışmaları çıkaranlardan, bu tartışmalardan beslenmeye kalkışanlardan azami ölçüde uzak durmanızı istirham ediyorum. Aranıza şeytanları sokmayın, diyorum."