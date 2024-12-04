Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye ve enflasyon; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise Abdullah Öcalan çıkışı üzerinden sert tepki gösterdi.

Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında iç ve dış gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Son bir haftadır Suriye'de yaşanan gelişmeleri anımsatan Dervişoğlu, "Erdoğan'ın eş başkanı olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor" dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan ve bölge ülkelere yansıyan çatışmaları hatırlatan Dervişoğlu, "Suriye iç savaşı başlayalı 13 yıl oldu. Bu 13 yıl sonunda ne oldu? Milyonlarca sığınmacıyla Türkiye'nin demografisi değiştirilmek istendi. Bakın değiştirdi demiyorum, değiştirmek için adımlar atıldı diyorum" diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 yıldır yaşadıklarımızın özeti şudur. Türk tarihinin en sistematik yıkımıyla karşı karşıyayız. Böyle bir otorite boşluğunda sınırlarımızı korumak yerine etnik çatışmanın tarafı oldular. Kasten sınır kapılarını açtılar. Bugün kangren haline gelmiş milyonlarca sığınma kangurusunu sırtımıza yüklediler.

Bölünmüş, parçalanmış, iktidar boşluğu oluşmuş Suriye'ye çağırılan şeytan 100 yıl önce yırtıp attığımız Sevr planının mimarlarıdır. Bölücü terörün her geçen gün güçlendiği kuzey bölgesindeki tehlikeyi önlemenin tek bir yolu vardır, o da Suriye'deki iktidar boşluğunun giderilmesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır.

Ey Erdoğan, bu milleti elalemin diline düşürmeye sen utanmıyor musun? Hiçbir şey olmamış gibi kendini bir daha seçtirmek için senaryo yazdırıyorsun. Bugün Suriye bir terör örgütü pazarıdır. İktidarı bir kere daha uyarıyorum. Yandaş televizyon kanalına senaryo yazmıyorsunuz. Kendinize gelin."

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇIKIŞI

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışına bir kez daha sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Balgat'taki muhteremin anlamını unuttuğu ip, o günlerde caniyi asmak içindi, bugün o ipi nişan yüzüğüne takmaya cüret ediyorlar" dedi.

Dervişoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmralı'daki caniyi Meclis'e çağıracak kadar şuursuz çağrılar yapıyorlar. Bu işin asla peşini bırakmayacağız. En alçak, en düşük ses tonunda büyük kararlılığımı ifade etmek üzere söylüyorum. Meclis'e davetin altında terörist başını serbest bırakmak var. İşin rengi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz devlet aklıyla konuşuyoruz. Bizim aklımız onların aklı gibi değildir. DEM Parti'nin Öcalan serbest bırakılsın çağrısı suçtur."

ERDOĞAN'I PROTESTO EDENLERİN TUTUKLANMASI

Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İsrail ile ticaret iddiaları üzerinden protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına tepki gösteren Dervişoğlu, "Filistin ve Gazze konusunda lafa geldi mi mangalda kül bırakmıyorsun ama yüreği yanan gençler gerçeği yüzüne vurunca cevabın cezaevi, yazıklar olsun sana. O evlatların yeri cezaevleri değil vicdanlarımızın tam köşesidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Çocuklara zulmetmekten vazgeç Erdoğan" diye konuştu.