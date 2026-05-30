Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Müsavat Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun anne ve babasına bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasını ziyaret etti.

Güncel
  • 30.05.2026 16:31
  • Giriş: 30.05.2026 16:31
  • Güncelleme: 30.05.2026 16:33
Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun anne ve babasına bayram ziyareti
Fotoğraf: Müsavat Dervişoğlu (X)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Havva İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyareti X hesabı üzerinden duyuran Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın son gününde, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun annesi Sayın Hava İmamoğlu’nu ve babası Sayın Hasan İmamoğlu’nu ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

BirGün'e Abone Ol