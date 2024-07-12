Müsavat Dervişoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalara ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Isparta'da konuştu. Partisindeki istifalara değinen Dervişoğlu, "İYİ Parti içinde bir takım istifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin "Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor" dedi.

Bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Dervişoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

"BU İSTİFALAR KEŞKE OLMASAYDI"

Partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, bir gazetecinin, anketlere göre İYİ Parti'nin oyunun düştüğü iddialarını ve partideki istifaları nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İYİ Parti içinde bir takım istifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz."