Müsavat Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti: İttifak sorusunu yanıtladı

İYİ Parti Genel Bakanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu.

Müsavat Dervişoğlu ve Mansur Yavaş, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Durduğumuz yeri göstermek için Sayın Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız" dedi.

"Sayın Mansur Yavaş’a zaten mazisi kefildir" diyen Dervişoğlu, "Bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut şahsında kendisini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'TAN BAŞSAVCI AÇIKLAMASI

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı kapsamında Anıtkabir'e ziyaret sırasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile tokalaşması sorulan Mansur Yavaş ise, şunları söyledi: "Bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü. Dolayısıyla Ankara protokolü, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle sayın Başsavcı da oraya gelmiştir. Herkesle tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma olmadı."

İTTİFAK SORUSUNA CEVAP

Müsavat Dervişoğlu'na Zafer Partisi ile ittifak sorusu yöneltildi.

Dervişoğlu, soruya şu yanıtı verdi: "El sıkışmalar, merhabalaşmalar, bunların hepsine farklı anlamlar yüklenebiliyor. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Ama yöntem farkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla sayın Özdağ ile İYİ Parti arasındaki ayrılık, bazı temel konularda ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklandığını anlattım. Ben Türk siyasetinde merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz, yeter ki faydamız Cumhuriyet'e olsun."