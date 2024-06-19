Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret: "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da"
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucusu ve eski genel başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu, "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu lideri ve eski genel başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu.
Dervişoğlu, ailecek yapılan ziyarete dair fotoğrafları sosyal medya hesabından ""Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." notuyla paylaştı.
Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 19, 2024
Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler.
Dünümüz de bizim, yarınlarımız da… pic.twitter.com/x4xnoWFeaA