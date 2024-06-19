Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret: "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucusu ve eski genel başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu, "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." dedi.

Güncel 19.06.2024 14:47 Giriş: 19.06.2024 14:47

Güncelleme: 19.06.2024 14:54 Kaynak: Haber Merkezi