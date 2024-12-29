Müsavat Dervişoğlu'ndan Öcalan görüşmesine ilişkin açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Etimesgut'ta partililerle buluştu. Dervişoğlu, buluşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine ilişkin DEM Parti'nin yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Görüşme dün, açıklama bugün yapıldı. Demek ki dün devletin bazı yetkilileriyle o ziyareti yapanlar bir görüşme yaptılar ortak bir metin hazırladılar. O metni dikkatlice okuyacağım. Ayrıca içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin beklentilerinin hilafına olan ne varsa değerlendirip paylaşacağım.

Paradigmanın ne olduğunu bilmiyoruz, Abdullah Öcalan'dan ne istendiğini bilmiyoruz. Terörist başı Öcalan'dan Türkiye Cumhuriyeti ne bekler? Doğrusunu söylemek gerekirse ben anlamış değilim. Ama bu hükümetin dünden bugüne terör örgütlerini dost, dostları terör örgütü ilan etme alışkanlıkları var. Ben bu görüşmelerine bakacağım ve gerekli değerlendirmeyi yapacağım. İmralı'daki cani başından Türkiye'nin geleceği için Türkiye Cumhuriyeti devletinin medet beklemesi benim için utanç vericidir."