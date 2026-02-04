Müsavat Dervişoğlu'ndan 'süreç' tepkisi: "Toplumsal barış, Lozan’a lanet okuyanlarla mı olacakmış?"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Suriye'de SDG ile HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümeti arasında imzalanan mutabakatı değerlendiren Dervişoğlu, 'devletin kendi noktalarına geldiğini' savundu ve şunları söyledi:

"Suriye konusunda bugün gelinen noktada bir gerçeği açıkça teslim edelim: Devlet, bizim dediğimize gelmiştir.Sahadaki gelişmeler, aylardır, yıllardır uyardığımız bir hakikati bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Şunu artık herkes görmüştür: Suriye’de sonuç üreten şey; laf cambazlığı, komisyon tiyatrosu, ya da kişilere atfedilen hayali roller değildir. 1,5 yıldan fazla zamandır yaptığımız uyarılar ortadadır. Mesele terör olunca sonuç üretecek şey, askerî kararlılıktır, devlet ciddiyetidir ve sahayı okuyabilen güvenlik aklıdır."

"PKK'NIN SİYASİ MANEVRA YAPMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ"

Öte yandan mutabakatın ardından PKK'nin 'Suriye devletine sızmasına müsaade edilmemesi' gerektiğini savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"PKK’yı, Suriye’de siyasal makyajla yeniden üretmeye çalışan hiçbir modele ve açılıma göz yummayın. Bu milletin evladıysanız buna müsaade etmeyin. PKK’yı, tam ve kalıcı biçimde ezecekken, onu dolaylı yollarla yeniden ayağa kaldıraca hiçbir siyasal manevraya izin vermeyin. Suriye’de yapılması gereken bellidir: Terör örgütünün askerî ve siyasî kapasitesi bir daha dirilemeyecek şekilde tasfiye edilmelidir. Elinde askerimizin kanı olan unsurların, devlet yapıları içine sızmasına asla müsaade edilmemelidir."

HEM CUMHUR İTTİFAKI'NA HEM CHP'YE TEPKİ

Son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan ile iktidar arasında yürüyen süreci ve CHP'nin hafta sonu düzenlediği toplantıyı da eleştiren İYİ Parti lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"İktidar oy peşinde de diğer muhalefet unsurları bunun dışında mı? 'Türk bayrağı ile sorunu olanın, bizimle selamı olmaz' diyorlar. Çok güzel, güzel de toplumsal barış adı altında, cici demokrasi toplantılarına katılanlara bakınca, selamdan çok daha fazlasını aldıklarını görüyoruz. Toplumsal barış, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, 100 yıllık zulüm düzeni diyenlerle mi olacakmış? Toplumsal barış, Lozan’a lanet okuyanlarla mı olacakmış?"



