Müsavat Dervişoğlu'nun Ümit Özdağ ziyareti iptal edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, bugün gerçekleştirileceği duyurulan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik ziyareti Dervişoğlu'nun ağır gribal enfeksiyon nedeniyle iptal edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün saat 13.00'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceği dün (29 Ocak Çarşamba) İYİ Parti tarafından duyuruldu.

Bu sabah İYİ Parti'den yapılan açıklamayla görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Görüşmenin ertelenme sebebi ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ağır gribal enfeksiyon geçirmesi olarak açıklandı. Dervişoğlu'nun bugün doktor kontrolünün ardından evinde istirahat etmesi planlanıyor.