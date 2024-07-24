Müsavat Dervişoğlu: Ölümle, yok etmeyle başlayan hiçbir cümleden hayır gelmez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de komisyondan geçen 'Katliam Yasası'na ilişkin "Bir parti genel başkan olarak değil, sade vatandaş olarak sesleniyorum. Ölümle, yok etmeyle başlayan hiçbir cümleden hayır gelmez" dedi. Dervişoğlu, ayrıca eski partisine "Bütün ömrüm boyunca kullandığım tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki, sizin yüzünüzden utancımdan kullanamıyorum" sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Katliam Yasası'nın komisyondan geçmesini eleştirdi.

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı, "Sokak hayvanları meselesini ortak akılla çözmek hepimiz için önemli bir imtihandır" dedi.

Eski partisi MHP'ye de yüklenen Dervişoğlu, "Bütün ömrüm boyunca kullandığım tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki, sizin yüzünüzden utancımdan kullanamıyorum. Allah sizi ıslah eylesin" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Erdoğan bir müjdeyi bir bakana veriyorsa bilin ki o müjdeyi Erdoğan bile beğenmemiştir.

Meclis’e getirdikleri yasalara bakıyorsunuz. Kurumların yüzlerce sayfalık çalışmalarında yer alan düzenlemeler Meclis’e gelmiyor, gelemiyor. Çünkü güçleri tefeci bezirganlara, beton ağalarına, sanal vurgunculara yetmiyor. Kendi kendini yiyen yılan misali dönüp her şey Saray’da düğümleniyor. Olan da çiftçiye işçiye, gençlere, emekliye oluyor.

"BU MİLLET SİZİN KÖLENİZ DEĞİL"

Yumurta küfesi iktidarın sırtındaysa, iktidar da vatandaşın sırtında. İnin beyler vatandaşın sırtından bu millet sizin köleniz değil, marabınız değil, uşağınız hiç değil.

Gereken mücadeleyi Meclis’te sürdürmeye devam edeceğiz. Dün nasıl başardıysak bugün de başaracağız. İtibardan tasarruf etmeyenlerden biz tasarruf edeceğiz.

Rant uğruna feda edilmeyen bir karış toprağımız kalmamıştır. Her afet sonrasında söz konusu alanların birilerinin cebine girecek rant olacağını biliyoruz.

Saray rejimleri milletin kanını emerler.

Saray rejimi bize ded ki çocuklar mı ölsün, köpekler mi ölsün dedi. Onlara göre illa birileri ölmeli. Yeni bir tuzak kurmaları gerekiyordu. Bu attıkları vicdan bombası ile uğraşıp duruyoruz.

"SOKAK HAYVANLARI YASASI ÖNEMLİ BİR İMTİHANDIR"

Bir parti genel başkan olarak değil, sade vatandaş olarak sesleniyorum. Ölümle, yok etmeyle başlayan hiçbir cümleden hayır gelmez. Bunu fazlasıyla yaşamış, kiminize göre abiniz, bir kardeşiniz oalrak söylüyorum. Sokak hayvanları meselesini ortak akılla çözmek hepimiz için önemli bir imtihandır.

"ELİNE DAVA ARKADAŞLARININ KANI BULAŞMIŞ ALÇAKLAR"

İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları bölücü, liberal, Marksist yapıların elemanı diye yaftalamışlar. Bunu yapanlara sesleniyorum. Bu bize saygısızlıktır. Çok bir şey söylemek istiyorum. Ayrıntıya girip de kimseyi mahcup etmek istemiyorum. İçimde yetiştiğim camiayı kırmak istemem. Ancak sabrın da bir sınırı vardır. Sözlerimin muhatapları maziyi paylaştığım insanlar değil, eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklardır.

Hayatım boyunca bölücü, liberal, Marksist ve FETÖ’cü diye hiç anılmadım. Bütün ömrüm boyunca kullandığım tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki, sizin yüzünüzden utancımdan kullanamıyorum. Allah sizi ıslah eylesin. Buradan onlara sesleniyorum. Beni sakın ha sakın hangi sebeple olursa olsun, başkalarının havuzuna dahil etmeyin. Beni kimseyle de karıştırmayın."