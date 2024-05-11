Müsavat Dervişoğlu: "Ordu'yu tam kanunsuzlukla elimizden aldılar"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu ziyaretinde konuştu. Yerel seçim sonuçlarında Ordu'yu kendilerinin kazandığını ancak ellerinden alındığını öne süren Dervişoğlu, "Ordu’da kazanılmış bir büyükşehir belediye başkalığımız vardı. Tam kanunsuzlukla elimizden aldılar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Korgan Belediye Başkanlığı’na yapacağı ziyaret öncesi kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

Ordu’ya yaptığı ziyarette kendisine eşlik eden milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarına teşekkürlerini ileten Dervişoğlu, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kahramanımız olan Enver Yılmaz da aramızda. Baba dostlarının memleketindeyim. Okul arkadaşlarımın memleketindeyim. Mücadele arkadaşlarımın memleketindeyim. Mektep arkadaşım Sait Korgan’ın, belediye başkanı olduğu Korgan’dayım. Buraya misafir gelmedim, evladınızım” dedi.

"ORDU'YU ELİMİZDEN ALDILAR"

Korgan ziyaretini, büyük bir yolculuğun önemli bir adımı olarak gördüğünü dile getiren Dervişoğlu, “Ordu’da kazanılmış bir büyükşehir belediye başkalığımız vardı. Tam kanunsuzlukla elimizden aldılar. Ama biz Sayın Enver Yılmaz’ı hiç aday diye anmıyoruz. O’nu her zaman Ordu’nun büyükşehir belediye başkanı olarak görüyoruz. Hem geçmiş hizmetleri ve mücadelesi ile övünüyoruz hem de partimde üstlendiği sorumlulukla iktidar yolculuğunun önemli mimarlarından biri olarak addediyoruz” şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, “Ben İYİ Parti gemisini bir limana aldım. Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya; İYİ Parti’nin ömrüne vade biçiyorlar. Limanda gemi, şimdi yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle, mücadele cehdiyle ve büyük Türk milletinin, İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak, fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.