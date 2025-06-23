Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel'i ziyaret etti

İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Dervişoğlu, Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti.

Görüşme, 15.30 sularında başladı, 17.00 civarında sona erdi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, "Bizlere gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederim. Bu görüşmeler devam edecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz birbirimizin partilerin tarihine, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel tezleri konusunda birbirimizden emin olduğumuz için her türlü kazayı birlikte aşarız. Aşamadığımız hiçbir sorun olmayacağını biliyoruz.

Sayın Feti Yıldız'ın değerlendirmelerini okudum. Daha önce de kendisinin tutuklu yargılamanın istisna olduğuna dair açıklamalarını okumuştuk.

Bugün yapılan iş, gizli tanıklarla yapılan bir süreçtir.

İddialar kadar, yanıtlar da önemlidir. Bizim korkacak, çekinecek hiçbir şeyimiz yok. Yeter ki adil, şeffaf bir yargılama yapılsın. Bu konuda tutumumuz açıktır."

YENİ ANAYASA SORUSUNA YANIT

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine "Anayasa değişikliği yapılacaksa bu kadar anayasa ihallelerinin olduğu süreç yaşanmışken, 400 milletvekiliyle anayasayı değiştirelim, referandum da olmasın anlayışı doğru değildir. Partisinin tutumundan ayrışmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, "Cengiz Çandar'ın röporatajını dikkatle okudum. Biz DEM Parti heyetine randevu vereceğimizi söylemiştik. Daha sonra sayın Erdoğan'ın heyeti kabul etmeyeceğine ilişkin söylemler gelince biz de bu durumu yeniden değerlendirdik" dedi.