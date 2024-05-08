Müsavat Dervişoğlu partisinden ayrılan isimlere çağrı yaptı, yeni Anayasa'ya kapıyı kapattı

Genel başkan seçilmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinden ayrılan isimlere çağrı yaptı. Dervişoğlu, "İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandırılalım ve mücadelemize devam edelim" diye konuştu. Yeni Anayasa gündeminin Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmak amacıyla gündeme getirildiğini kaydeden Dervişoğlu, "Bu oyunun figüranı olmayacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine önceki genel başkan Meral Akşener'e teşekkür ederek başlayan Dervişoğlu, "Ben sadece bir makamı, kürüsyü, koltuğu devralmadım. Bir bayrak teslim aldım" dedi.

Parti içinde yersiz tartışmaların anlamı olmadığını kaydeden Dervişoğlu, partisinden ayrılan isimlere çağrı yaptı.Dervişoğlu, "7 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde mücadele etmiş, partisinden ayrılmış yol arkadaşlarıma sesleniyorum, İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin küslükleri sonlandırılalım ve mücadelemize devam edelim" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Devamla iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, ülkeniniçinde bulunduüu ekonomik ve sosyal koşullara dikkat çekerek yeni Anayasa tartışmlarına tepki gösterdi.

İktidar partisinin mevcut Anayasa'ya uymadığını kaydeden Dervişoğlu, "Erdoğan'ın müflis ve batık gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni Anayasa tartışmalarının iktidar tarafından gündeme getirilmesindeki asıl amaç Erdoğan için yeni bir adaylık yolu açmaktır" dedi.

Dervişoğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

"İktidar tarafından ülke gündemine dayatılan yeni anayasa tartışmaları, Türkiye’nin değil Erdoğan’ın ve varlıklarını sayın Erdoğan’ın varlığına armağan etmiş çevresine gündemidir. Sayın Erdoğan'ın müflis ve batık gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir. Yeni anayasa Türk milletinin ihtiyaçlarına yönelik değildir. Sayın Erdoğan'ın siyasi ikbaline ve ölene kadar Cumhurbaşkanı olmasına dair takviye çabasıdır."

Dervişoğlu, yeni Anayasa ile ilgili herhangi bir görüşmede yer almayacaklarını kaydetti.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren Dervişoğlu, "16 ay süren bir soruşturmanın neticesi 146 sayfalık bir hatır senedi. İddianame değil, hukuk tarihimizin çamur belgesi" diye konuştu.