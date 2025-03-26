Müsavat Dervişoğlu: Sarayın emir erleri size söylüyorum; yarın sizi de satacak, yok edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından tutuklanmalarının ardından Saraçhane'de devam eden eylemlere işaret eden Dervişoğlu, orantısız polis müdahalesini eleştirdi.

"Genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, emekli bunca insan, milliyetçisi, muhafazakarı, sosyal demokratı neyi protesto ediyor?" sorusunu yönelten Dervişoğlu, emniyet güçlerine seslendi.

Dervişoğlu, "Gençliğinizin heyecanı, rozetlerinizin gücü ve devlet görevinin verdiği özgüvenle ileride pişmanlık duyacağınız şeylerden uzak durun. Mukaddes görevinizi, üniformanızı, kendilerini devlet zannedenlerin kibrine ve hırsına lekeletmeyin" diye konuştu.

"AĞACA YASLANMAYIN KURUR, İNSANA GÜVENMEYİN ÖLÜR"

Müsavat Dervişoğlu, bürokrasi ve yargı makamlarında bulunanlara yönelik ise "Ağaca yaslanmayın kurur, insana güvenmeyin ölür. Sadece bir şey payidardır; o da büyük Türk milletidir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in hürriyetle kaim, adaletle daim olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Devletin tapusu hiç kimsede değildir. Mahkeme de kadıya asla ve kata mülk değildir" sözlerini sarf etti.

Adaletin tecelli edeceğini belirten Dervişoğlu, milletin vicdan kantarının dün şaşmadığını, bugün ve yarın da şaşmayacağını söyledi.

Dervişoğlu, 50 senedir siyasetin içinde olduğunu anımsatarak, "11 aydır bu son kalenin, İYİ Parti’nin Genel Başkanıyım. 11 aydır adliye koridorlarındayım, cezaevleri ziyaretlerindeyim. Gittiğim hiçbir ilde, ilçede, köyde yüzünü eğmeyen bir tek baba, endişesiz tek bir ana, umutla dolu neşeyle gülen tek bir genç görmedim" dedi.

"BİZ MUHALİF DEĞİLİZ, ÇOĞUNLUĞUZ, MİLLETİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara dikkati çeken Dervişoğlu, kendisine "Yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin?" sorusunu yöneltenler olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 'Türk Milleti adına' diye imza atılan hangi kararda Türk milleti kendi vicdanını bulmuştur da, bu sefer bulacak sanıyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Şimdi ancak sadaka sayılabilecek bir bayram ikramiyesi bile vermeyi beceremeyenlere soruyorum; bu yarattığınız kaosla, 3 günde harcanan, buhar olan, yok edilen milyarlarca dolarla kaç emekliye, kaç memura, kaç işçiye ne kadar bayram ikramiyesi verilirdi?"

Dervişoğlu, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan insanların ve onların ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.