Müsavat Dervişoğlu: Siyaset yapma hakkının gaspı anayasal bir suçtur

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, iktidarın demokrasi karşıtı adımlarının toplumdaki tansiyonu yükselttiğini söyledi.

İktidarın gerginliği aşağı çekecek adımlar atması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, "Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.

"BİR TOPLUM BU KADAR GERGİNLİĞİ UZUN SÜRE TAŞIYAMAZ"

Dervişoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da anayasal bir suçtur. İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle CHP ile ilgili süreçler tansiyonu yükseltmektedir. Bunun vereceği zararların boyutu tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir. İktidarı, gerginliği yatıştıracak bir söyleme davet ediyoruz. Milletimiz arasına nifak sokabilecek, yeni hasarlara neden olabilecek bu tansiyonu düşürmek, Türkiye'yi yönettiğini zannedenlerin görevidir. Devlet gücünü kullanarak siyaseti dizayn etmeye kalkmak Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bir toplum bu kadar gerginliği uzun süre taşıyamaz. Biz her zaman olduğu gibi hukuku, demokrasiyi savunuyoruz. Umarım Türkiye'nin içinde bulunduğu tansiyon aşağı doğru çekilir."