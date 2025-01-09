Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları'nın tehdidine Sinan Ateş'in vurulduğu yerde yanıt verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisini tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a, Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde cevap verecek.

Dervişoğlu, saat 16.00'da Ankara Çukurambar'da olacak.

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen Dervişoğlu'nu, "Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın" sözleriyle tehdit etmişti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Yıldırım, Dervişoğlu'na 'kuduz köpek' ve "Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma" demişti.

Yıldırım'ın paylaşımını alıntılayan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise "Ne yaparsın Ahmet, Sinan gibi mi yaparsın?" diye sormuştu.