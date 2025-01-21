Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'a destek için Adliye'ye gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün akşam Ankara'da gözaltına alınan ve sabah saatlerinde İstanbul'a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek için Adliye'ye gitti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Sayın Müsavat Dervişoğlu, gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'a destek için yarım saat içerisinde Çağlayan Adliyesi'nde olacak" denildi.

NE OLMUŞTU?

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler gerekçesiyle Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, şunları kaydetmişti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır."