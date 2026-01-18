Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından mali rapor ve Genel İdare Kurulu (GİK) raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kurultay kapsamında oluşturulan tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları sonucu Başkanlık Divanı'na, İYİ Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerildi.

Delegelerin ayrı ayrı oyladığı önergeler, oy birliğiyle kabul edildi. Değişiklikle 50 olan GİK üye sayısı, 60'a yükseltildi.

Tüzük değişikliğinin oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçildi. Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tek aday olarak seçime girdi.

Dervişoğlu, genel başkanlık seçimi için oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı.

Müsavat Dervişoğlu geçerli 1180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

DERVİŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Dervişoğlu, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, partinin eski genel başkanı Meral Akşener'e ve partide emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyada son dönemde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Dervişoğlu, "Dünya, bir otoriterlik ve keyfilik açmazının pençesindedir. Bir tarafta Latin Amerika'da, Rusya'da, Uzak Asya'da yaşananlar, öte tarafta ise 25 yıldır millet ve devlet bağları aşındırılan, kimlik çatışmalarıyla dengesi bozulan Orta Doğu vardır. Çünkü, büyük emperyal güçler dışarıdan meşruiyet aşılayarak, kendilerine bağımlı iktidarlar yarattılar. Netanyahu gibi azgın ve cüretkar katiller eliyle kan dökmeyi olağan kıldılar. Suriye'den Irak'a, Gazze'den İran'a ve elbette Türkiye'ye kadar, Iraklaşmak, Lübnanlaşmak ve Gazzeleşmek yolunda, emperyalizm, artık gizlenme ihtiyacı hissetmeden suç işlemektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin temel değerlerinin TBMM'de tartışmaya açıldığını belirten Dervişoğlu, içerideki ve dışarıdaki gelişmelerin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef aldığını söyledi.

İYİ Parti olarak parlamenter sistemi savunduklarını ve sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Demokrasi tarihimiz, 200 yıllık deneyim bize bunu göstermektedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, konuşmasının ardından, İYİ Parti'ye katılan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'a parti rozeti taktı.