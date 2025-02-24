Müsavat Dervişoğlu’ndan "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin tavrının 'şartlar oluştuğunda' kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Dervişoğlu, "Erdoğan adaylığını hukuksuzca bir kere daha dayatarak, muhalefetin aktörlerine 'gel gel' yapıyor. O sahaya girmek, kuralsızlığı kabul etmektir diyorum. O sahada hakem Erdoğan’dır, rakip Erdoğan’dır. Kural kitabını keyfince değiştirebilme gücü ve niyeti içindedir. Kısaca erken seçim, bu anlamıyla tuzaktır" diye konuştu.

“MUHALEFET BU TUZAĞA DÜŞMEMELİ”

Muhalefete uyarıda bulunan Dervişoğlu, "Erdoğan’a fırsat yaratacak bir tuzaktır. Erken seçimi, doğru stratejiyle, Erdoğan’ın yeniden ve hukuksuzca aday olabilmesi için değil, bu kayyım düzeninden kurtulmanın bir aracına, yoluna çevirmeliyiz. Derdim budur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kasım 2027’de erken seçim olabilir dedi. O tarihi uygun gördülerse, bu bir ihtiyaç ise, o halde Erdoğan’ın da yetkisi var. Kendisi seçim kararı alsın. Ama ondan hiç bahsetmiyorlar. Çünkü o zaman bir daha aday olamıyor. O yüzden, muhalefet bu tuzağa düşmemeli, doğru bir stratejiyle hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

“ZAMANI GELİNCE PAYLAŞIRIZ”

"CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz, yoksa kendi adayınızı mı çıkaracaksınız" sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu,