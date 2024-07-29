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Müsavat Dervişoğlu’nun başdanışmanı belli oldu

İYİ Parti'li Sedat Kılınç, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

Siyaset
  • 29.07.2024 14:15
  • Giriş: 29.07.2024 14:15
  • Güncelleme: 29.07.2024 14:21
Kaynak: İHA
Müsavat Dervişoğlu’nun başdanışmanı belli oldu
Fotoğraf: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı belli oldu.

İYİ Parti'den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Kılınç, 2022 yılından MHP'den istifa ettikten sonra Kayseri'ye bağlı Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, bir grubun yumruklu saldırısına uğramıştı.

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