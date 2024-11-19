MÜSİAD Başkanı Asmalı: Büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, "Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil" dedi.

Asmalı, CNBC-e'de katıldığı canlı yayında asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı, asgari ücrete yönelik değerlendirmesinde, Türkiye’de maaşların yetersiz kalmasının sebeplerinin öncelikle kiralar olduğunu söyleyerek bu alanda tedbir alınması gerektiğinin belirtti.

Beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmesi gerektiğini kaydeden Asmalı, şunları söyledi:

"Türkiye'de maaşın yetmemesinin en büyük sebeplerinden biri kira. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik. Asgari ücrette oran soruluyor. Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmeli dedik. Geçen sene yüzde 33 beklenen rakamına göre artış olsaydı şu an yüzde 44'leri konuşuyoruz. Orada da bir yanılsama payı var. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Aslolan çalışanların alım gücünü korumaktır. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım. Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Mavi, beyaz yakalılara da minimum bu oranda vermek lazım. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına başlaması bekleniyor.