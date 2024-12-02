MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret konusunda pişkin öneri!

Türkiye'de emeğiyle geçinen geniş kesimler sefalet ücretiyle yaşamaya mahkum edilirken, AKP iktidarına yakın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı asgari ücret için yüzde 25'i önerdi.

Bloomberg HT'de katıldığı programda, 2025 asgari ücret için değerlendirmelerde bulunan Mahmut Asmalı, "Açık söyleyeyim enflasyon hedeflerine ve bu kadar verilen büyük mücadeleye zarar getirecek bir asgari ücret artışını biz doğru bulmuyoruz. Bana göre yüzde 25’in üstünde bir asgari ücret artışı doğru değil" dedi.

"SINIR KOYMAK DOĞRU DEĞİL"

"Şu anda yüzde 25’i bile veremeyecek şirketler var" diyen Asmalı, "Eğer biz bu popülizmi yapmasaydık tekstil sektörümüz Mısır’a taşınmazdı. Mısırlı 100 bin kişiye iş değil de Batman’daki, Güneydoğu’daki, İç Anadolu’daki fabrikalar devam ederdi" ifadelerini kullandı.

Asmalı, şöyle devam etti: "Asgari ücret sadece asgari ücretli çalışanlara değil, mavi yakalı, beyaz yakalı bütün herkes için baz teşkil ediyor. Piyasaların bu kadar sıkıştığı bir ortamda insanlara ‘minimum bu kadar zam yapacaksınız’ diye bir sınır koymak bence doğru değil."

ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Türk-İş, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını geçtiğimiz günlerde paylaştı.

Kasım 2024 tarihli araştırmada dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 20 bin 532 TL oldu.

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamalar için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olarak ifade edilen "yoksulluk sınırı" ise 66 bin 976 TL olarak belirtildi.

Araştırmada, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 26 bin 712 TL olduğu görüldü. Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark ise 9 bin 700 TL oldu.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Bugün itibariyle mevcut asgari ücret dört kişilik bir aile için ancak 7 gün yetiyor" ifadeleri kullanıldı.

İLK TOPLANTI 10 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.