Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplandı: "Marmara Denizi için ihbar alıyoruz"

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında oluşturulan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Varank, Marmara Denizi'nden aldıkları müsilaj ihbarları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"ACİL ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR ARADAYIZ"