Müsilaj tehdidi Akdeniz'e sıçradı: Mersin Körfezi uyarı veriyor!

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz kıyılarında müsilaj oluşumuna benzer köpüklenmeler görüldüğüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Ayas, köpüklenmenin ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu belirterek, “Marmara'da nasıl müsilaj ciddi bir sorun, çevre felaketi olarak karşımıza çıkmışsa, özellikle Mersin Körfezi'nin tamamında deniz köpüklenmesi karşımıza çıkıyor. Azot ve fosfor yükünden kaynaklı bazı planktonik canlıların bu azot ve fosforu kullanarak belli bir fenomen olan denizdeki köpüklenmeye yol açtığını düşünüyoruz. Denizler aslında bize uyarılar veriyor. Mersin Körfezi, uyarılar veriyor. Bunun içerisinde de deniz köpüklenmesi ciddi bir uyarı" diye konuştu.

"KİRLETİLEN DENİZ BESİN OLARAK İNSANA GELİYOR"

Deniz ortamında yoğun olarak görülen mikroplastiğin de deniz ekosistemine ciddi tehdit oluşturduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, kirletilen denizlerin son tüketici olarak yine insanları etkilediğine dikkar çekti.

Ayas, şöyle konuştu: