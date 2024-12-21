Musk Avrupa’ya el attı, aşırı sağcı partiyi övdü

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yönetimine dışarıdan danışman olarak katılacak olan milyarder iş insanı Elon Musk, Cuma günü Almanya'daki seçim kampanyasına ilişkin yaptığı yorumda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) “ülkenin kurtarıcısı” olarak nitelendirdi.

VOA’nın haberine göre Musk, Alman sağcı influencer Naomi Seibt'in, anketlerde önde giden muhafazakârların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren bir mesajını da yeniden paylaştı. Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, t-online medya kuruluşuna verdiği demeçte, Almanya'nın yabancı etkilere ya da “Trumpizm’e ihtiyacı olmadığını” söyledi ve “Elon, karışma” diye ekledi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Avrupa'daki diğer göçmen karşıtı partilere desteğini daha önce de ifade etmişti. Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki merkez sol koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Avrupa'nın önde gelen ekonomik gücü Almanya'nın 23 Şubat'ta sandık başına gitmesi bekleniyor.