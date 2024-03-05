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Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldı

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorununu tiye alarak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

Bilişim
  • 05.03.2024 20:34
  • Giriş: 05.03.2024 20:34
  • Güncelleme: 05.03.2024 21:06
Kaynak: İHA
Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldı

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorununu tiye alarak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

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Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone’un X üzerinden “İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.

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