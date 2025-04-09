Musk'tan Trump'ın danışmanı Navarro'ya: Geri zekalı, aptal

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu olan kıdemli danışmanı Peter Navarro'yu "geri zekalı" olarak nitelendirdi.

Musk, Navarro'nun dün CNBC'ye verdiği röportajda kendisinden söz edilmesine cevap verdi.

Navarro'nun "O bir araba üreticisi değil. O bir araba montajcısı" dediği kesite, "Navarro gerçekten bir geri zekalı. Burada söyledikleri bariz bir şekilde yanlış" ifadelerini kullandı.

Musk, Tesla'nın en çok ABD yapımı arabaya sahip şirket olduğunu belirterek, "Navarro, bir çuval tuğladan daha aptal" dedi.

Cevabına, Navarro ve "IfindRetards" adlı hesapları etiketleyen Musk, Tesla'nın "ABD'deki en dikey entegre otomobil üreticisi" olduğunu söyledi.

Navarro, röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba montajcısı" olduğunu ifade etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki kıdemli danışmanı Elon Musk ile Peter Navarro arasındaki tartışmayı "erkeklerin her zamanki hali" diye niteledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk-Navarro atışması hakkında açıklama yaptı.

Leavitt, "(Musk ve Navarro) Ticaret ve tarifeler konusunda açıkça çok farklı görüşlere sahip iki kişi. Erkeklerin her zamanki hali. Biz de onların kamuoyu önündeki atışmalarını sürdürmelerine izin vereceğiz" dedi.

Sözcü Leavitt, insanların "tarihteki en şeffaf yönetime sahip oldukları için minnettar olması gerektiğini" savundu.