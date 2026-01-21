Musk ve Altman X'te karşı karşıya geldi: “Hangi teknoloji daha tehlikeli?”

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman, bu kez geliştirdikleri teknolojilerin yol açtığı ölümler üzerinden karşı karşıya geldi. İki isim arasındaki tartışma, Musk’ın X hesabından yaptığı paylaşımın ardından alevlendi.

CHATGPT VE OTOPİLOT ÖLÜMLERİ

Musk, OpenAI’ın yapay zekâ aracı OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’nin dünya genelinde 9 ölüme neden olduğu iddiasını içeren bir haberi alıntılayarak şu ifadeyi kullandı:

Sevdiklerinizin ChatGPT kullanmasına izin vermeyin.

Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Altman’dan gecikmeden yanıt geldi.

Musk’ın suçlamalarına karşılık veren Altman, Tesla araçlarındaki otopilot sistemiyle bağlantılı ölümlere dikkat çekti ve şu açıklamayı yaptı:

Bazen ChatGPT’nin fazla kısıtlayıcı olduğundan şikâyet ediyorsun, sonra da bunun gibi durumlarda çok gevşek olduğunu iddia ediyorsun. Neredeyse bir milyar kişi ChatGPT kullanıyor ve bu insanların bir kısmı son derece kırılgan ruh hâllerinde olabilir. Biz bunu doğru yapabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve bu konuda büyük bir sorumluluk hissediyoruz; ancak bunlar saygıyla ele alınmayı hak eden trajik ve karmaşık durumlar. Bu gerçekten zor bir denge. Hem savunmasız kullanıcıları korumamız gerekiyor hem de koyduğumuz güvenlik bariyerlerinin tüm kullanıcıların araçlarımızdan faydalanmasını engellememesini sağlamamız. Görünüşe göre otopilotla bağlantılı kazalarda 50’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ben yalnızca bir kez, uzun zaman önce, bu sistemi kullanan bir araçta yolculuk yaptım. Ancak ilk düşüncem, Tesla’nın bunu piyasaya sürmesinin güvenli olmaktan çok uzak olduğu yönündeydi. Grok’la ilgili bazı kararlar konusuna ise hiç girmeyeceğim bile. “Her suçlama bir itiraftır” sözünü gerçekten çok ileri götürüyorsun.

@sama / X

OPENAI’DAN KOPUŞ, BİTMEYEN GERİLİM

Musk ile Altman arasındaki anlaşmazlık, 2015 yılında birlikte kurdukları OpenAI’a dayanıyor. Şirket, ilk etapta kâr amacı gütmeyen bir yapay zekâ araştırma girişimi olarak yola çıkmış, 2019 yılında ise kâr amaçlı bir yapılanmaya geçmişti.

Musk, OpenAI’ın Microsoft ile kurduğu ortaklık sonrası kuruluş misyonundan uzaklaştığını ve ticari çıkarlara öncelik verdiğini savunmuştu. 2018 yılında şirketi devralmayı teklif eden Musk’ın bu girişimi yönetim kurulu ve Altman tarafından reddedilmiş, bunun ardından Musk OpenAI’dan ayrılarak finansal desteğini çekmişti.

İki isim arasındaki gerilim o tarihten bu yana dava süreçleri, sosyal medya atışmaları ve kamuoyuna yansıyan açıklamalarla sürüyor. Musk’ın, bu yılın şubat ayında OpenAI’ı 97,4 milyar dolara satın alma girişimi de yönetim kurulu tarafından geri çevrilmişti.

Teknoloji dünyasının en güçlü iki figürü arasındaki bu son tartışma, yapay zekâ ve otonom sistemlerin güvenliği konusundaki küresel tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.