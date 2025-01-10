Musk-Weidel söyleşisi Almanya'da tepki yarattı: Sendikalar X'i bıraktı, basın alay etti

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sosyal medya röportajları sürerken, son olarak Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile yaptığı söyleşi büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu söyleşi Almanya'da basında geniş yer bulurken tartışmaları beraberinde getirdi ve Almanya'daki iki sendikanın, sosyal medya platformu X'ten ayrılma kararı almasıyla sonuçlandı. Hizmet sendikası Verdi ile Eğitim ve Bilim Sendikası GEW, Musk'ı ve platformu X'i "demokrasi karşıtlığıyla ve dezenformasyon yaymakla" suçlayarak kararı duyururken, Bluesky, Mastodon, Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.

Öte yandan söyleşi Almanya'da Federal Meclis'in, Musk'ın ülkedeki seçim kampanyasına müdahale edip etmediğini inceleme kararı almasını da beraberinde getirdi. Zira Musk, açıkça AfD'ye destek istediği yayında ABD halkının 5 Kasım seçiminde değişim talep ettiğini ifade etti "Almanya halkının da aynısını yapması öneriyorum. Mevcut durumdan memnun değilseniz değişim için oy kullanın. Bu yüzden de AfD'ye oy verilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bence sadece AfD Almanya'yı kurtarabilir. Bunda açık olalım. Nokta" diye konuştu.

Weidel'in söyleşide verdiği cevaplar tartışma yarattı. Musk'ın "İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Weidel, önce şunları söyledi: "Ortadoğu ve İsrail'deki duruma ilişkin çok okuma yaptıkça durum daha karmaşık bir hal alıyor. Dürüst olmam gerekirse olası bir çözüm var mı diye sana sormak istedim zira, benim mütevazı görüşüme göre bir çözüm yok."

Musk'ın sorusunu "İsrail'in varlığını destekliyor musun?" şeklinde revize etmesi üzerine ise Weidel, "Tabii ki. Demek bunu öğrenmek istedin. İsrail'in varlığını korumalıyız. Binyamin Netanyahu geçmişte birçok hata yaptı ancak Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı da korumalıyız. Onlar artık güvende değil. Mesela Berlin'deki görüntüleri gördün mü bilmiyorum ama buradaki Filistinlilerin gösterilerinden Yahudiler sokaklarda adım atamaz oldu. Şunu diyebilirim ki AfD onların koruyucusu olacak" ifadelerini kullandı.

Weidel, İsviçre, Fransa ve Avusturya'daki Yahudilerin de büyük korku içerisinde yaşadığını ve "Filistinlilerin saldırısına uğrayacaklar diye endişeli olduklarını" iddia etti.

"Almanya'da önde giden adayla konuşma" başlığıyla düzenlenen sohbeti 200 binden fazla kişi dinledi.

"HİTLER KOMÜNİSTTİ" YALANI ALMANYA MEDYASINDA YER BULDU

Focus dergisinin haberinde, "Bolca kahkaha, çözüm yok, biraz Hitler" başlığı kullanılarak, canlı sohbetin, bir röportaj ve gazeteci ile politikacı arasında geçen bir konuşma olmadığı belirtildi.

Haberde, sohbetin, ortak hedefi olan 2 kişi arasındaki bir görüşmeden ibaret olduğu, amacın da AfD'yi seçim kampanyasında desteklemek olduğu ifade edildi.

Stern dergisinin "Elon Musk'ın Alice Weidel ile sohbetindeki en büyük 5 yalan" başlığını taşıyan haberinde de sohbette, yanlış ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Haberde, sohbette geçen "Almanya nükleer enerjiden aşamalı olarak vazgeçen tek ülke." "Almanya tüm OECD ülkeleri arasında en yüksek vergilere sahip ülke." "Gençler daha iyi bir eğitim sistemi için AfD'ye oy veriyor." "Hitler bir komünistti." "Bill Gates koronavirüs pandemisi sırasında kendi mRNA aşısını satmaya çalıştı" ifadelerinin tümünün yalan olduğu vurgulandı.

"X'te Musk ve Weidel: Hitler karşılaştırması itirazsız kalıyor" başlığını kullanan Berliner Morgenpost, ikili arasındaki sohbetin karşılıklı hayranlık üzerine kurulu olduğunu kaydetti.

Welt gazetesi de Weidel'in Adolf Hitler hakkında söylediği "O komünist, sosyalist bir tipti" ifadesini manşete taşıyarak bunu eleştirdi.