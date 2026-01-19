MUSKİ’nin içme suyu yatırımları için 6,2 milyar TL’lik onay

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentin su sorunlarını tamamen çözebilmek ve modern bir altyapı inşa etmek amacıyla hazırlanan Milas’ın 11 Mahallesi ve Bodrum’a ilave su sağlayacak Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizdeki kayıp kaçakların ortadan kaldırılması projesine Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı.

MUSKİ, Bodrum’da yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizdeki içme suyu hatlarında meydana gelen su kaybını önlemek adına yoğun mesai harcayan ekipler bir yandan da bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik dış finansman kaynakları buluyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) ve farklı kredi kuruluşlarından yaklaşık 6 milyar 200 milyon TL kullanılabilecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile yılda yaklaşık 20 milyon metreküp içme ve kullanma suyu elde edilecek. Gelişmiş arıtma teknolojileriyle donatılacak tesiste, yüzey suyundan sağlanacak ham su; fiziksel ve kimyasal işlemlerin ardından ileri arıtma ve dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilecek. Böylece yüksek kalite standartlarında, sağlıklı ve güvenli içme suyu üretimi sağlanacak. Projede; su alma yapısından ters ozmoz (süzme) ve remineralizasyon (minerallerin geri kazandırılması) ünitelerine, temiz su depolarından iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı bir teknik altyapı bulunacak. MUSKİ tarafından hayata geçirilecek bu yatırım sayesinde, Bodrum’un artan nüfusu ve yoğun turizm hareketliliğine bağlı su ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılanabilecek.

SU KAYIP KAÇAK ORANI EN AZA İNDİRİLECEK

Aynı zamanda EBRD iş birliğiyle yürütülen Muğla İçme Suyu Kayıp ve Kaçakların Azaltılması Projesi kapsamında içme suyu altyapısında önemli bir yenilemeye gidilecek. Bu kapsamda yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında Dalaman, Ortaca, Köyceğiz İlçe merkezleri ile Toparlar, Dalyan ve Sarıgerme bölgelerinde su iletim ve şebeke hatları yenilenecek ve ilave su temini sağlanacak. Kayıp kaçak oranı en aza indirilerek bölgedeki basınç düşüklüğü kaynaklı kesintilerin önüne geçilecek ve vatandaşlara kesintisiz su sağlanacak.

“ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ”

İçme suyu çalışmalarının Muğla’nın geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan ve iki önemli projenin 2026 yılı Kamu Yatırım Programına alındığı müjdesini veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın içme suyu altyapısını yenilemek, kayıp-kaçak oranlarını düşürerek gittikçe azalan su kaynaklarımızı korumak bizim en büyük önceliğimiz. Bu nedenle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına içme suyu altyapımızın yenilenmesine yönelik kredi sağlamaları yönünde başvurumuz oldu. Onlar da projelerimizi inceledi ve uygulanabilirliğine karar vererek saha ziyaretlerine başladılar. Şuan sahada gerekli araştırmalarını sürdürüyorlar ve envanterlerini topluyorlar. Bu projemizin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kabul görmesi ve yatırım programına alınması sayesinde farklı kredilerle birlikte yaklaşık 6 milyar 200 milyon TL finansman sağladık. Bu şekilde hem Ekinanbarı Desalinasyon projesi ile de Bodrum’a ve Milas’ın 11 Mahallesine önemli bir su kaynağı sağlayacağız hem de Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’daki kayıp kaçakların önüne geçeceğiz” dedi.