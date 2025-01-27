Musk’tan faşist AfD’ye Destek: Umut sizsiniz

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ABD’li milyarder Elon Musk, Almanya’daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin seçim kampanyası etkinliğinde video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, “Bence Almanya için gerçekten en iyi umut sizsiniz” dedi. 23 Şubat’ta gerçekleşecek erken genel seçim öncesi oylarını artırmayı sürdüren AfD, Halle kentindeki etkinlikle seçim kampanyasına start verdi.

Donald Trump’ın başkanlık yemin törenindeki konuşmasında yaptığı “Nazi selamı” ile tepki çeken ve daha önce de AfD’ye desteğini dile getiren Musk, etkinliğe video bağlantı yoluyla katıldı.

“Alman kültürünün ve Alman halkının korunması gerektiğini” belirten Musk, Almanya’nın Nazi geçmişine ilişkin “Çocuklar, bırakın büyük dedelerini, ebeveynlerinin günahlarından bile suçlu olmamalıdır. Geçmişteki suçlara çok fazla odaklanılıyor. Bunun ötesine geçmemiz gerekiyor” dedi. AfD lideri ve başbakan adayı Alice Weidel ise Cumhuriyetçilerin Amerika’yı yeniden büyük yaptığını söyledi ve destekçilerine “Almanya’yı yeniden büyük yapalım” çağrısında bulundu.