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Muslera, 14 yıl sonra Galatasaray dışında bir takım formasıyla sahaya çıktı

Ajans Haberleri
  • 09.07.2025 11:26
  • Giriş: 09.07.2025 11:26
  • Güncelleme: 09.07.2025 11:26
Kaynak: AA
Muslera, 14 yıl sonra Galatasaray dışında bir takım formasıyla sahaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıllık Galatasaray kariyerinden sonra transfer olduğu Arjantin ekibi Estudiantes, Supercopa Internacional finalinde Velez Sarsfield'a 2-0 yenildi.

Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda oynanan Supercopa Internacional finalinde Muslera'nın takımı Estudiantes'i 2-0 mağlup eden Velez Sarsfield, kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'da 14 sezon oynayan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma altında 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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