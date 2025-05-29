Muslera ayrılığı resmen açıkladı: "Yarın son maçıma çıkacağım"

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızlılara veda etti.

Yarın (30 Mayıs Cumartesi) Galatasaray’ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada son kez sahaya çıkacağını söyleyen Muslera Türkiye’ye gelmesinde katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Muslera, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte basın toplantısında konuştu.

Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla ilgili şunları söyledi,

"Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

FATİH TERİM VE TAFFAREL'E TEŞEKKÜR

Fernando Muslera ise şunları ifade etti:

"Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum.

Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi. Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi."